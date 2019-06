Atac cerca 147 posti da operaio: boom di domande, mille in 10 giorni

Sono disponibili 147 posti da operaio ma all'Atac in una decina di giorni sono arrivate circa 1.000 domande. Un boom. È scaduto il 24 giugno il termine per partecipare alla selezione di operai con diverse qualifiche e specializzazioni, da destinare alle officine di superficie, metro e infrastrutture e indetto da Atac il 12 giugno. Lo comunica la stessa azienda in una nota. E' prevista un'assunzione con contratto a tempo determinato di 24 mesi. Il bando per la selezione degli operai segue quello pubblicato per la ricerca di nuovi autisti, che condurrà all'assunzione di 250 operatori, sempre con contratto a tempo determinato, entro il 2019.

Prima dell'assunzione, che avverrà in coerenza con le esigenze di produzione, sarà necessario sostenere la visita medica di idoneità alla mansione. Tutti i partecipanti alla selezione dovranno svolgere i test psico-attitudinali e i colloqui tecnici che determineranno le graduatorie.

