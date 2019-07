Intorno alle 11.45, al capolinea del bus 223 a piazza Mancini, il personale di Atac ha chiesto l'intervento della Polizia a causa di un cittadino straniero che, sprovvisto del titolo di viaggio, si è rifiutato di fornire le proprie generalità L'uomo, andato in escandescenza, ha aggredito due passeggeri che erano in attesa alla banchina: precisamente un uomo e una donna che sono andati a farsi refertare in ospedale. L'aggressore è stato bloccato dagli agenti in via Flaminia. © RIPRODUZIONE RISERVATA