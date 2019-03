Monteverde, asilo nido chiuso perché totalmente inagibile: crepe e lesioni sulle pareti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiuso perché totalmente inagibile l'asilo nido comunale Parco Flora a Monteverde. Giovedì il sopralluogo della Commissione per la verifica delle condizioni statiche degli edifici capitolini dopo i ripetuti allarmi e, quindi, l'immediato ordine di non fare entrare più i bambini e il personale all'interno della struttura «fino a quando non verranno effettuati i lavori di messa in sicurezza di tutte le tramezzature», pareti che presentano crepe e profonde lesioni. Ieri genitori e piccoli sono stati costretti a tornare a casa. La chiusura, inoltre, arriva a pochi giorni dalla conclusione del bando per le annualità 2019/2020, con le nuove iscrizioni già avvenute. «Stiamo ricevendo numerose segnalazioni e siamo al fianco delle decine di famiglie che sono state lasciate fuori dalle porte del nido con conseguenti gravi disagi - affermano Fabrizio Santori, Giovanni Picone e Marco Giudici, della Lega - . Il XII Municipio è nuovamente protagonista negativo in tema di edilizia scolastica. La scarsità delle somme messe a disposizione e una carenza ormai cronica del personale delle direzioni tecniche territoriali, stanno continuando a minare il diritto allo studio e la sicurezza nei luoghi scolastici». Preoccupazioni condivise anche da Lorenzo Marinone, del Pd: «I disagi sono grandi, i bambini saranno divisi e spostati in scuole lontane. Non si può arrivare a questo punto».Nell'ordinanza di chiusura emessa dalla presidente Silvia Crescimanno, si cita un precedente sopralluogo della sola direzione tecnica municipale che aveva messo in luce «fessurazioni trasversali e diagonali, talvolta passanti, in diverse tramezzature situate a livello delle aperture dei vani porta, in corrispondenza dell'attacco tramezzatura-solaio e/o verticali sulle tramezzature». Il successivo controllo della Commissione mista composta anhe dagli ingegneri dei Vigili del fuoco ha evidenziato il pericolo di «distacchi» arrivando alla decisione di chiudere immediatamente la struttura per inagibilità per scongiurare ogni pericolo.