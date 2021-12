Anzio, il sindaco chiude le scuole: tutti in dad fino a gennaio

Ultimo giorno di scuola in presenza prima di Natale per tutti gli studenti di Anzio, in provincia di Roma: il sindaco Candido De Angelis ha firmato un'ordinanza che dispone la dad dal 18 al 22 dicembre per le scuole di ogni ordine e grado «con l'obiettivo di ripartire in sicurezza lunedì 10 gennaio». Si tratta, aggiunge, «di una misura precauzionale per consentire» a studenti e professori «di trascorrere più serenamente le festività natalizie in famiglia». Secondo l'assessore alla scuola Laura Nolfi è la «migliore decisione possibile» per «evitare l'incremento delle quarantene, con possibili ripercussioni a ridosso del Natale».

APPROFONDIMENTI LA PROTESTA Scuola, licei romani occupati in marcia verso il Ministero:...

Scuola a Roma, boom di contagi dopo le feste e gli sport: allarme dei presidi