Allarme dalla comunità ebraica: «Crescono antisemitismo e razzismo: le istituzioni intervengano»

«È responsabilità delle istituzioni comprendere i segnali circa l'attuale aumento del razzismo e dell'antisemitismo. Ma è compito anche della società affrontare quotidianamente questo problema». Lo afferma Noemi Di Segni, presidente Unione delle Comunità Ebraiche, nel corso della conferenza stampa di presentazione delle iniziative sul prossimo giorno della memoria.

«Siamo qui per affermare un tema identitario, italiano ed europeo, soprattutto rivolto ai giovani, perchè siano consapevoli di essere discendenti di generazioni che hanno vissuto e visto la Shoah», ha continuato la presidente. «La narrativa della Shoah - ha aggiunto Di Segni - non può essere confinata alle responsabilità del solo nazismo, ma anche del fascismo».



«L'invito a tutta la società civile è che tutte le realtà si mobilitino a favore della cultura della memoria, qualcosa che vada oltre le cerimonie ma sia un vissuto identitario comune». Da qui, il lancio della campagna #weremember: «L'obiettivo della campagna #weremember è fare in modo che chiunque possa impegnarsi perchè questo sia l'hashtag più popolare nel giorno della memoria».

