Roma, pullman contro semaforo investe un pedone: ferito

Un uomo è stato investito da un pullman questa mattina alle 10.30 circa a Roma in piazza dell'Alberone all'altezza di via Appia Nuova. Secondo quanto si apprende il pullman di una ditta privata, per motivi in corso di accertamento ha sbattuto contro un semaforo e investito il pedone trasportato in codice giallo all'ospedale San Giovanni. Sul posto è intervenuto il VII gruppo Appio della Polizia locale di Roma capitale © RIPRODUZIONE RISERVATA