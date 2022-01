Al Bano, visita allo Spallanzani: sorpresa nell'hub vaccinale

Questa mattina Al Bano ha fatto una visita a soprersa al centro vaccinale dell'Inmi Spallanzani di Roma. Il cantante è stato accolto dall'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato e dal direttore dell'ospedale Francesco Vaia. Lo testimonia un post social di Salute Lazio.

«Il maestro, accolto dall'assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, e dal direttore dello Spallanzani, Francesco Vaia, ha visitato il centro e salutato il personale sanitario e le persone in sala che stavano ricevendo il vaccino». Un momento da ricordare per chi si trovava nell'hub per ricevere la dose di vaccino. Al Bano lo scorso dicembre è risultato positivo al Covid e ha dovuto saltare lo show di Capodanno al quale era stato invitato. «Grazie ai vaccini non ho avuto complicazioni» ha poi raccontato.