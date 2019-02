Acilia, la droga si nasconde anche dentro l'ombrello

I carabinieri del gruppo di Ostia insieme ai militari del nucleo cinofili carabinieri di Santa Maria di Galeria hanno effettuato una perquisizione all'interno dell'abitazione di due giovani, già sottoposti agli arresti domiciliari presso un'abitazione di Dragona.



Occultati all'interno di un elettrodomestico, sono stati trovati quasi mezzo etto di marijuana, già suddiviso in dosi. I due pusher sono stati così nuovamente arrestati e sottoposti agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida, mentre lo stupefacente è stato sequestrato.



​Sempre ad Acilia sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori 5,5 grammi circa di hashish, abilmente occultati dentro un ombrello lasciato nel sottoscala di un condominio. Sempre ad Acilia hanno inoltre controllato un giovane muratore romano che, a seguito della perquisizione eseguita nella propria abitazione, è stato trovato in possesso di varie dosi di hashish, un bilancino di precisione e la somma contante di 70 euro. I militari, a quel punto, hanno denunciato l'uomo in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, provvedendo al sequestro della droga e del denaro.

