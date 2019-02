Roma, da domani in servizio 407 nuovi vigili urbani

Entrano in servizio domani 407 nuovi vigili urbani a Roma. A darne notizia, via Facebook, Antonio De Angelis, assessore al Personale di Roma Capitale. «Finalmente ci siamo - scrive De Angelis - Dopo l'evento di presentazione del 15 Gennaio da domani entreranno in servizio 407 nuovi agenti di Polizia locale. Ecco le loro assegnazioni ai relativi Gruppi: I Gruppo Centro 94, II Gruppo Parioli 24, III Gruppo Nomentano 21, IV Gruppo Tiburtino 24, V Gruppo Prenestino 26, VI Gruppo Torri 20, VII Gruppo Tuscolano 37, VIII Gruppo Tintoretto 17, IX Gruppo Eur 25, X Gruppo Mare 20, XI Gruppo Marconi 18, XII Gruppo Monteverde 19, XIII Gruppo Aurelio 17, XIV Gruppo Monte Mario 19, XV Gruppo Cassia 26. La distribuzione consentirà di rafforzare la presenza in tutti i Municipi, sulla base di un criterio che ha contemperato necessità e disponibilità. Il nostro obiettivo è rigenerare l'amministrazione con nuove energie, entusiasmo e amore per Roma».

