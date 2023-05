Roma, a Montesacro la nuova tappa del Tour della Costituzione

Il "Tour della Costituzione" prosegue ancora. L'iniziativa promossa dalla Presidente dell'Assemblea Capitolina, Svetlana Celli, in collaboraizone con il costituzionalista, Alfonso Celotto - in occasione del 75esimo anniversario della Costituzione Italiana - sbarca nel Municipio III. L'appuntamento è per lunedì 22 Maggio, alle 9.30, presso l'Istituto Comprensivo Piaget - Majorana, in Piazza Minucciano, 33. Una serie di incontri in diversi municipi capitolini con l'intento di sensibilizzare i giovani studenti sulla storia della Costituzione attraverso la conoscenza e la promozione dei valori della legalità. Nell'incontro di lunedì sarà presente il costituzionalista Alfonso Celotto e verrà trattato l'articolo 3 che sancisce il principio di uguaglianza tra tutti i cittadini dinnanzi alla legge: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali."

E' il 27 Dicembre del 1947 quando il capo provvisorio dello Stato, Enrico de Nicola insieme al Presidente del consiglio, Alcide de Gaspari, dell’Assemblea Costituente, Umberto Terracini e al guardiasigilli, Giuseppe Grassi, firmano la Carta Costituzionale approvata cinque giorni prima ( 22 Dicembre 1947, ndr) dall’ Assemblea Costituente. La Costituzione entra in vigore il 1° gennaio 1948 e rappresenta la legge fondamentale dello Stato.

Composta da 139 articoli ( principi fondamentali, ordinamento della Repubblica e diritti e doveri, ndr) e 18 disposizioni transitorie e finali.