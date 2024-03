Roma, a Montesacro arriva Play with Math, laboratori tematici e musicali per i cultori della matematica

Una disciplina ancora considerata ostica per molti studenti tanto che le ripetizioni di matematica sono le più richieste in assoluto per riuscire a superare blocchi e colmare lacune importanti. In occasione del Pi Greco Day, una delle costanti matematiche più famose della storia e celebrato, dal 2020, anche come la Giornata Internazionale della Matematica, il Dopolavoro Matematico ha organizzato un evento a Piazza Sempione. L’appuntamento è per domani (sabato 16marzo) dalle 17 alle 23 nel cuore di Montesacro.

Giochi, laboratori tematici e musicali per tutte le fasce di età e altre attività sono stati pensati con l’intento di abbattere gli stereotipi che ruotano attorno a questa materia, spesso, avvertita come impossibile da comprendere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’iniziativa verrà svolta in due fasce d’orario: dalle 17 alle 20 e poi dalle 20 alle 23. Le facciate dei palazzi si trasformeranno in spartiti musicali per «suonare insieme lo spazio». Inoltre – spiegano – sarà «possibile immergersi in una realtà virtuale mediante appositi visori dove la matematica ci aiuta a risolvere problemi di varia natura». E ancora: «personaggi fiabeschi che sveleranno qualcosa sulla teoria dei grafi». Avvicinarsi dunque a concetti matematici complessi superando timori e pregiudizi.