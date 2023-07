Volo Ibiza-Roma da incubo. «Sequestrati per due ore in aereo dopo 7 ore di ritardo, poi Vueling ci ha fatto scendere»

Il video

«Dopo 5 ore di ritardo ci hanno fatto salire per poi cancellare il volo. Siamo stati sequestrati in aereo per due ore». A lamentarsi è la ragazza Martina Giuliani su Tiktok, con un video che ha totalizzato quasi 2 milioni di visualizzazioni. La giovane era non l'unica su quel volo. Come lei, anche altri passeggeri si sono trovati nella stessa condizione, con il volo della Vueling che ha subito cancellazioni, ritardi e spostamenti. La tratta era Ibiza-Roma. Arrivare a destinazione non è stato semplice come previsto.

Nel video si vede la giovane che riprende l'interminabile attesa sull'aereo.

@vueling llevamos desde las 22:05 con retraso de roma a Ibiza y escala a Málaga que no llegamos seguro. Y nadie da razones lógicas por el retraso que cada vez es más y llevamos desde esa hora aquí sentados y sin nada de información. Todo esto será pagado por la compañía . — rafa 🔻 (@Rafa_rap23) July 16, 2023

Anche altre persone hanno usato i social per denunciare problemi nella stessa tratta. «Siamo in ritardo dalle 22:05 da Roma a Ibiza e uno scalo a Malaga, che non siamo sicuri di raggiungere - scrive Rafa su twitter - . E nessuno fornisce ragioni logiche per il ritardo, che diventa sempre più lungo e noi siamo seduti qui da allora senza alcuna informazione. Tutto questo sarà pagato dalla compagnia».