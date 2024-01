Velletri, esplode una lite sull'uscio di casa dopo il cenone: accoltellato al torace dall'amico

Doveva essere una serata spensierata tra amici per accogliere e festeggiare l'inizio del nuovo anno. Invece in un appartamento di via Grotte dell'Oro a Velletri (in una zona periferica di campagna ai confini con Cisterna e Cori) si è sfiorata la tragedia a causa di una tremenda rissa tra due conoscenti, un 40enne e un 50enne, conclusasi con un accoltellamento. A sferrare il fendente, forse con un coltello da cucina (ma l'arma al momento non è stata ritrovata), è stato il più giovane che ha colpito l'avversario al torace. L'episodio si è verificato sull'uscio di casa, poco dopo la mezzanotte: i due, forse in preda ai fumi dell'alcool, sono prima venuti alle mani, probabilmente per una resa dei conti relativa ad alcune situazioni personali lasciate in sospeso, poi è spuntato il coltello con il quale il 40enne ha ferito il 50enne. La vittima dell'aggressione e altri amici presenti alla serata hanno immediatamente contattato gli operatori del 118 che hanno trasportato l'uomo al pronto soccorso dell'ospedale di Velletri dove i medici gli hanno subito suturato le ferite.

Il 50enne è tuttora ricoverato per la ferita da arma da taglio, ma non in pericolo di vita.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Velletri che hanno immediatamente avviato le indagini, ascoltando il racconto del ferito e di altri presenti. C'è massimo riserbo da parte dei militari, ma l'aggressore sarebbe stato già identificato e fermato: rischia l'arresto per lesioni gravi. Ulteriori aggiornamenti sulla vicenda si avranno in base alle decisioni del magistrato di turno del tribunale di Velletri. L'accoltellamento di Velletri segue di qualche giorno un altro grave fatto di cronaca accaduto sempre nella popolosa città castellana alla vigilia di Natale, quando un 50enne con numerosi precedenti penali per spaccio di droga e altri reati predatori è stato selvaggiamente picchiato ed è arrivato al pronto soccorso di Velletri con vari traumi su tutto il corpo.

I PRECEDENTI

L'uomo è tuttora ricoverato in prognosi riservata e in gravi condizioni presso il nosocomio veliterno. Anche in questo caso l'indagine viene portata avanti dai carabinieri della compagnia di Velletri che avrebbero identificato una o due persone, responsabili dell'aggressione. L'episodio potrebbe essere legato ad alcune vicende di microcriminalità locale, visti anche i numerosi precedenti della vittima.