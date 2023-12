Domenica 24 Dicembre 2023, 07:46 - Ultimo aggiornamento: 07:47

L'auto con dentro un ferito grave è arrivata a tutta velocità, frenando di colpo davanti al pronto soccorso dell'ospedale Noc di Ariccia all'alba di ieri mattina. Dentro c'era un uomo in gravissime condizioni, sanguinante, trafitto da numerose coltellate in più parti del corpo, che chiedeva aiuto con voce sempre più fievole. Un fendente gli aveva perforato un polmone. Era in evidente pericolo di vita. E anche uno dei suoi amici che lo aveva accompagnato era stato ferito. È giallo ai Castelli, per una selvaggia aggressione avvenuta nella tarda serata di venerdì ad Ariccia. A farne le spese è stato un quarantasettenne di Albano, già conosciuto alle forze dell'ordine per un omicidio stradale avvenuto nel 2016, un fatto per cui era stato arrestato. L'uomo, E.C., noto nelle comitive della cittadina sull'Appia anche per il look "iper-tatuato", dopo l'intervento chirurgico nella mattinata di ieri, è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva dello stesso ospedale di via Nettunense.

LE INDAGINI

IL PASSATO

Nel frattempo, gli investigatori avevano preso in consegna i suoi due amici di nazionalità albanese, uno dei quali colpito anche lui, ma in modo non grave, da un'arma da taglio. Immediate le indagini per fare luce sul doppio ferimento. I carabinieri del Nucleo operativo di Velletri, oltre a interrogare i due uomini per ricostruire l'accaduto, hanno attivato posti di blocco nella zona, nella speranza di intercettare l'aggressore di E.C. o di individuare suoi complici. L'arrivo al pronto soccorso è avvenuto poco dopo le 4 di venerdì, quando, quasi certamente, i partecipanti all'aggressione degenerata in tentato omicidio avevano già fatto perdere le loro tracce. Quanto al movente, l'orientamento prevalente è quello di un regolamento di conti nell'ambito della criminalità operativa tra i Castelli romani e la fascia del litorale a sud della capitale: si pensa più a un agguato animato da retroscena precisi - spaccio di sostanze stupefacenti - che a una rissa esplosa per futili motivi, come una lite davanti a un locale per una donna contesa. Dubbi amplificati anche dalla sensazione di qualche reticenza nel racconto degli accompagnatori di E.C. al pronto soccorso.La vittima che in queste ore si trova tra la vita e la morte nell'ospedale dei Castelli, d'altronde, ha un passato movimentato. Nell'agosto 2016 l'uomo era finito nelle cronache, in quanto responsabile dell'investimento mortale di un uomo di 58 anni, Giovanni Palazzolo, dipendente di un'azienda agricola e padre di due figli, travolto e ucciso ad Ardea, mentre era a bordo della sua Fiat Panda colpita violentemente dalla Mercedes Classe A guidata dall'allora trentanovenne di Albano. Oltre che al volante senza patente (a lui ritirata nel 2011 per guida sotto l'effetto di alcol e droga e mai riconsegnata), l'investitore era ubriaco. Un'aggravante che gli era costata l'arresto, scontato ai domiciliari nella sua abitazione di Albano.