Ariccia, la protesta degli agricoltori arriva anche ai Castelli Romani. Da stamattina all'alba c'è un presidio dei trattori anche in via Ardeatina Bis, oltre che a Passo Corese, Fiumicino, Formello e altre zone alle porte di Roma. Sul posto un ingente schieramento di Polizia, per la sicurezza e l'ordine pubblico di tutti i numerosi manifestanti attesi per la giornata di oggi, con gli agenti del commissariato di Albano, coadiuvati dal reparto mobile della questura di Roma ed i carabinieri della stazione di Cecchina e della compagnia di Castel Gandolfo. Con il coordinamento sul posto del dirigente del commissariato di Frascati commissario capo Alessandro Serafini. "La nostra è una pacifica protesta che andrà avanti per diversi giorni, fino a che non vedremo delle aperture da parte del governo nazionale ed europeo, per alleggerire il peso fiscale e le altre imposizioni assurde che ci sono state imposte da varie leggi europee e decreti vari. Disposizioni che stanno mettendo in ginocchio il nostro settore a livello nazionale e internazionale, da oggi siamo su Roma e domani la prima manifestazione a piazza San Giovanni nella capitale, a cui ne seguiranno altre nei prossimi giorni", hanno detto Danilo Calvani, presidente del Comitato Riunito Agricoltori (CRA) e Mascia Iazzetta, giovane imprenditrice agricola dei Castelli Romani, presenti sul posto da stamattina all'alba. Foto Video Luciano Sciurba