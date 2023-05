Domenica 7 Maggio 2023, 09:40 - Ultimo aggiornamento: 09:41

Sorrisi, ammiccamenti. Un approccio gentile e la promessa di scambiarsi qualche tenerezza ma lontani da occhi indiscreti. Così due abilissime e giovani truffatrici hanno raggirato due 78enni, amici di lunga data. Un piano ben studiato secondo gli agenti del reparto Volanti che hanno raccolto la segnalazione degli anziani, entrambi sposati e in forte imbarazzo per quanto accaduto. Gli investigatori hanno subito avviato la battuta di ricerche individuando le due donne, straniere di origini romene di 20 e 32 anni con numerosi precedenti per furto e truffa. Durante la perquisizione gli agenti hanno recuperato 3mila euro in contanti e gioielli, tra cui anche le fedi nuziali degli anziani.

IL COLPO

Le vittime all'arrivo della polizia hanno riferito di essere stati rapinati. Ma durante la ricostruzione sono cadute più volte in contraddizione così i poliziotti hanno intuito che c'era dell'altro: «Siamo sposati, abbiamo una famiglia e temiamo che questa storia venga fuori» hanno spiegato i nonni che alla fine hanno raccontato quanto avvenuto. E cioè che venerdì i due stavano camminando nella via principale di Colleferro, comune alle porte della Capitale.

Truffato dal "porta a porta" per 9.500 euro, pensionato colto da malore sviene sul divano e il venditore lo beffa

Come d'abitudine si erano incontrati nel primo pomeriggio per un caffè dopo pranzo. Mentre camminavano le due ragazze li hanno avvicinati. Con modi gentili, hanno rivolto complimenti e attenzioni. Dopo le presentazioni si sono intrattenuti per diversi minuti. Fino a quando, le due giovani hanno proposto di allontanarsi da occhi indiscreti per trascorrere insieme il pomeriggio e approfondire così la conoscenza con la promessa di scambiarsi anche effusioni. Una volta rimasti soli, tra una carezza e un complimento, hanno invece convinto i due anziani a consegnare loro soldi e gioielli. Ma non appena i nonni hanno consegnato quanto avevano con sé, si sono allontanate di gran fretta. Solo a quel punto le vittime hanno capito di essere state raggirate chiamando i soccorsi. A causa del forte imbarazzo per la situazione, si erano accordati raccontando di essere stati rapinati. Gli agenti hanno avviato subito le ricerche rintracciando le due donne alla stazione di Colleferro che stavano per salire sul bus diretto a Roma dove sono residenti, trovando nelle borse soldi e gioielli.

Truffa agli anziani nei cimiteri e nei supermercati. «Le è caduta una monetina»: così la gang dei sudamericani ha "rubato" 400mila euro



IL FINTO AVVOCATO

Ieri invece sono stati i carabinieri della stazione di Ferentino alle porte di Tivoli a fermare e arrestare due truffatori che avevano appena derubato un'anziana. Avevano raccontato di un finto incidente stradale in cui era rimasto coinvolto il figlio di una 89enne: fingendosi maresciallo e avvocato avevano indotto l'anziana a consegnare 250 euro contanti e monili in oro come cauzione e, approfittando di un momento di distrazione, le avevano sottratto anche il portafoglio con all'interno il bancomat. Ma all'altezza del casello dell'autostrada A1, i carabinieri hanno sottoposto a controllo un'autovettura e, insospettiti dall'atteggiamento nervoso dei due uomini a bordo, li hanno perquisiti trovandoli in possesso di denaro contante e gioielli della cui provenienza non hanno dato spiegazioni. I militari hanno proseguito con ulteriori accertamenti scoprendo dunque la truffa. Per i due, residenti a Napoli e con diversi precedenti, sono scattate le manette.