Protesta trattori Roma: «Giovedì in 20mila ​al Circo Massimo». Ma potranno esserci al massimo dieci mezzi

Sarà giovedì alle ore 15 al Circo Massimo a Roma la manifestazione del «Cra agricoltori traditi», l'altro fronte della protesta degli agricoltori. Lo annuncia il leader Danilo Calvani. «Ci saranno almeno ventimila persone - dice Calvani - un gruppo di nostri trattori partirà in corteo dal presidio di Cecchina e arriveranno nel cuore di Roma, fino a Circo Massimo. Dovrebbero essere una quindicina di mezzi scortati dalle forze dell'ordine». Calvani poi aggiunge: «Quella di giovedì sarà solo la prima delle nostre manifestazioni. La nostra protesta andrà avanti».

«Al massimo dieci trattori»

Al massimo dieci trattori raggiungeranno via dell'Ara Massima di Ercole, affianco al Circo Massimo, «scortati» dalle forze dell'ordine secondo un itinerario concordato. Dovrebbe svolgersi così la protesta indetta per giovedì. Si tratterà di una manifestazione in forma statica alla quale sono previste circa 5mila persone.