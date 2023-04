Tivoli, nella domenica di visite gratuite accessi record

Ingressi record nelle VILLÆ di Tivoli (Villa Adriana, Villa d’Este e Santuario di Ercole Vincitore), nella prima domenica di marzo con accesso gratuito per il pubblico: sono stati, infatti, registrati 9.504 visitatori, a riprova del forte interesse per l’arte e della valenza positiva di questa formula sempre più apprezzata dal pubblico. Il direttore delle VILLÆ, Andrea Bruciati, ha così commentato: “Siamo molto soddisfatti dell'apprezzamento di cui i nostri ospiti danno prova con il consistente afflusso. Secolare è la propensione all'accoglienza di questo territorio che la mirabile fusione di natura e storia ha reso protagonista del Grand Tour. Del pregio intrinseco di questa compagine le VILLÆ, sistema olistico e circolare, sono compiuta espressione e nel loro insieme sintesi identitaria. Mi preme, all'esito di una giornata intensa come quella di domenica, ringraziare il personale che si impegna per preservare ma anche per far conoscere la monumentale bellezza delle VILLÆ.”