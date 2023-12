Giovedì 14 Dicembre 2023, 22:34

Due chiacchiere su Tinder, qualche complimento, un veloce scambio di fotografie e tanta voglia di conoscersi dal vivo. Ma quando Giorgia (nome di fantasia) è arrivata all’appuntamento ha trovato una brutta sorpresa. « Quel pomeriggio del 2020 si è presentato un uomo di media statura con i capelli lunghi - racconta la 43enne in aula - diceva di chiamarsi Alessandro , ma non aveva nulla a che vedere con l’uomo delle foto che mi erano state inviate » . Per lei è uno shock e non s i fida nemmeno a scendere dalla macchina. « Ho rimesso in moto l’auto e me ne sono andata, sono scappata - spiega la vittima - mentre lui continuava ad insultarmi pesantemente ». A processo con l’accusa di minacce e sostituzione di persona ci è finito F ederico G. , 40enne romano.

Il colpo di scena

Ma durante l’udienza di martedì scorso , Giorgia spiazza tutti quando viene chiamata a riconoscere l’imputato seduto in aula 23 del tribunale monocratico di Roma : « Non è lui. N on è la persona che volevo denunciare. Non è l’uomo che si è presentato all’appuntamento quel giorno » . L’avvocato della difesa, quasi incredula, chiede alla donna di ripetere quello che ha detto più lentamente. « S ì , confermo. Non è lui - e aggiunge - anche la voce non è la stessa perché mi ricordo bene che mentre sono scappata quel pomeriggio lu i, tra gli insulti , mi ha gridato e giurato che per il mio rifiuto me l’avrebbe fatta pagare. E solo qualche ora più tardi ho capito a cosa si riferisse con quella frase minacciosa » . Dopo quel brutto incontro per la vittima , madre single di due bambini , è iniziato l’incubo. Messaggi dal contenuto indicibile, chiamate nel cuore della notte e poi deci n e di foto pornografiche. Proprio a lei sempre così attenta e scrupolosa nel salvaguardare la sua privacy e la tranquillità dei suoi figli . « Il telefono suonava in continuazione - racconta la donna in lacrime davanti al giudice - io non aprivo i messaggi ma vedevo l’anteprima di quelle fotografie oscene » . E il problema è che prov enivano da decine di uomini diversi. Solo la sera del l’incontro, ha spiegato di essere stata contatta da circa trenta persone.

La donna , a que l punto , è in preda al panico. Non riesce a dormire tartassata dal telefono che squilla e dall’ansia che cresce. « Ho dovuto per forza chiudere i profili social e cambiare il numero di cellulare - conferma Giorgia rispondendo alla domanda del pm - le mie abitudini si sono modificate. Non riuscivo più a mangiare, avevo paura » . Poi , un paio di giorni dopo , si fa forza e decide di contattare uno di quegli uomini che le avevano scritto per chiedere spiegazioni. Lui le rivela di aver trovato il suo contatto su un altro sito di incontri : Badoo. E così Giorgia scopre che qualcuno ha aperto un profilo fake a suo nome e con le sue foto. « Ero terrorizzata - racconta - avevo il timore che quelle foto potessero arrivare ai miei figli o ai miei parenti » .

La denuncia

Così si rivolge ai carabinieri fornendo le poche informazioni che ha a disposizione e racconta tutta la vicenda. Partono le indagini della polizia postale. Si risale al numero associato agli account ed ecco che si arriva a F ederico G. , ora imputato nel processo . È emerso che era intestato a sua moglie il numero di cellulare utilizzato per comunicare con la vittima e per aprire i profili di Tinder prima e poi quello di Badoo con le foto della vittima. Il 40enne tenta di trovare una spiegazione a questo apparente equivoco e r iferisce al giudice che l’uomo che si è presentato all’appuntamento con Giorgia potrebbe essere Alessandro R. , ovvero l’ex fidanzato di sua moglie (il nome coincide con quello con cui si era presentato su Tinder) . L’imputato racconta che qualche anno prima Alessandro aveva convinto sua moglie ad intestarsi due schede telefoniche. « Si presentava come un c arabiniere e in un momento di difficoltà aveva chiesto aiuto a mia moglie dicendo che aveva bisogno di due numeri di telefono per lavoro e per il padre che era malato. Sono anni che proviamo a chiuderle , ma dalla Wind non ci danno ascolto » . Una storia intricata sulla quale il giudice vuole vederci chiaro alla prossima udienza , fissata a maggio , per capire se l’uomo a processo sia quello sbagliato .