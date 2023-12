Roma, spinse la ex (che aveva la polmonite) sotto la doccia e la lasciò morire. Il papà: «Mi rimprovero per non averla salvata»

« Mi rimprovero di non essere intervenuto. Magari sarei potuto andare da lui e impormi con la forza per riportare a casa mia figlia. Ma non è nella mia natura, non sono una persona aggressiva e adesso lei è morta ». L a voce del padre della vittima rotta dalla commozione risuona nell’aula di piazzale Clodio. Davanti ai giudici della prima Corte d’ a ssise di Roma - disperato - ricostruisce gli ultimi mesi di vita di Anna (nome di fantasia), la donna di 40 anni lasciata morire di broncopolmonite massiva laterale dall’ex compagno. Una storia di vessazioni, maltrattamenti e umiliazioni perpetrati nel tempo. Imputato per omicidio volontario F.C. 43enne romano che il 18 gennaio 2022, dopo un droga party organizzato per il compleanno della vittima, avrebbe potuto chiamare i soccorsi per salvarle la vita e invece - si legge nel capo d’imputazione - si limita « a buttarla a testa in giù dentro il vano della doccia, spogliandola e mettendo in lavatrice i suoi vestiti, facendole poi assumere cocaina e sostanze psicotrope e lasciandola in uno stato di incoscienza e agonia per più giorni fino al decesso » . Si limitava a farle fotografie che inviava su Whatsapp agli amici chiedendo consigli. Le ultime ricerche su Google sono chiare: «Cosa fare in caso di overdose».

LE CONFESSIONI AI SUOI

Mesi prima la donna aveva rivelato alla sorella la “ passione ” dell’uomo per le droghe e gli psicofarmaci : «M i ha detto che ne aveva di tutti i tipi e che utilizzava il Rivotril ( benzodiazepina ) per attenuare l’effetto delle sostanze stupefacenti prima di andare a dormire » . Lui sempre presente in aula l’avrebbe intrappolata in un vortice e a nulla sarebbero valsi i numerosi tentativi dei familiari della vittima di allontanarla dal suo carnefice. « Mia figlia non era una tossicodipendente. Amava la sua bambina , che all’epoca aveva solo 11 anni , ma da quando si sono conosciuti la situazione è degenerata. Si sono messi insieme nel marzo 2020 e sono andati a convivere ma dopo qualche mese lei è tornata a casa - testimonia in aula il padre - E ra disperata e molto spaventata. Ci ha raccontato di aver preso lsd e funghi allucinogeni insieme all’imputato. Ci diceva di aver visto la morte in faccia e di essere sotto ricatto di quell’uomo che le aveva anche sequestrato il cellulare e il bancomat » .

LA PASSIONE PER LA TECHNO

Una relazione, quella tra la 40enne e l’imputato, che già a pochi mesi da quando era iniziata presenta va dei lati oscuri. I due si conoscono a una festa a dicembre 2019 , acc o munati dalla passione per la musica techno. « Quando è tornata a casa - continua il padre - abbiamo cercato di confortarla e di parlare con lei. Le abbiamo detto che era ancora giovane e sicuramente avrebbe potuto rifarsi una vita » . Ma così purtroppo non è stato. La donna, dopo poco tempo, torna a casa del suo carnefice e interrompe i rapporti con la famiglia. « Io ero l’unico interlocutore - spiega il padre - l’unico che l’ha sentita fino a pochissimi giorni prima di morire » .

L’8 gennaio 2021 la situazione inizia a precipitare molto rapidamente. La vittima invia una foto che la ritrae con un occhio nero e solo un mese dopo, il 10 febbraio 2021, una seconda foto con il volto completamente tumefatto. Vani i continui tentativi delle forze dell’ordine e della famiglia per cercare di recuperare quello che ormai sembra va irrecuperabile. Lei si ostinava a dire di amar lo e - per tranquillizzare i genitori e la sorella - li assicurava che si era fatta giurare che non l’avrebbe più maltrattata . Poi quella doccia fredda che, date le condizioni di salute della 40enne, le è stata fatale.