Domenica 23 Luglio 2023, 16:42 - Ultimo aggiornamento: 16:44

Il giorno più bello della sua vita stava per essere rovinato da una reazione allergica dopo aver mangiato riso con tartufo e more, servito al banchetto nuziale. Un’orticaria improvvisa, con bolle rosse ovunque e un prurito incontenibile su tutto il corpo. Sintomi che hanno costretto la giovane sposa, Verdiana Richetti, 29 anni, di Ciampino, a interrompere i festeggiamenti del suo matrimonio con Jacopo Castellani, festeggiato venerdì 21 luglio nella location di Colle Maggiolina ( Grottaferrata) e correre all’ospedale San Sebastiano di Frascati.

La vicenda

Qui la ventinovenne, con il vestito bianco indosso, è rimasta per oltre un’ora sotto osservazione: al pronto soccorso le è stata somministrata una terapia con del cortisone, antistaminici e il pantorc, farmaci che le hanno consentito di riprendersi e di tornare a festeggiare con il marito e gli amici. «Ho avuto un attacco allergico – la donna, che lavora come commessa in un negozio dei Castelli, ricostruisce quei terribili momenti vissuti nell’angoscia di concludere la festa in ospedale – per fortuna i medici hanno fatto tutto il possibile per farmi tornare al ristorante almeno per i saluti, ero preoccupata soprattutto di non tornare più al matrimonio, con tutti gli invitati e mio marito che mi stavano aspettando».

L'allergia

La sposa, raggiante in un lungo abito color avorio con il corpetto tempestato di ricami, ha cominciato ad accusare i primi sintomi tipici di una intolleranza. «Sono allergica a una proteina – aggiunge Verdiana mentre mostra la foto del suo braccio dal lettino dell’ospedale - che sta in moltissimi alimenti, si chiama L.T.P. però quello che l’ha scatenata sono state le more, che non avevo mai mangiato e solo dopo ho scoperto che fanno sempre parte della proteina a cui sono allergica. Il personale del ristorante è stato gentilissimo e la responsabile, appena ho iniziato a sentirmi male, mi ha subito prestato assistenza». Quando è tornata a Casa Maggiolina, gli invitati e lo sposo, tirato un sospiro di sollievo, si sono lasciati andare a balli per tutta la notte. All’indomani le foto della giovane coppia, i loro abbracci con i cuori rossi tra le mani, sono apparse su Facebook in ricordo di una splendida e indimenticabile giornata seppure interrotta da un “imprevisto”di qualche ora.