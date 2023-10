Spesa Roma, l'effetto clima: giù il costo degli ortaggi. Melanzane a metà prezzo

I romani sono avvisati: per risparmiare converrà preparare pasta alla Norma o con i broccoli e melanzane alla parmigiana. Questo il menù autunnale di chi vuole risparmiare e puntare sulla qualità dei prodotti di stagione. Anche il clima mite di questi giorni, infatti, ha permesso un calo importante dei prezzi di alcuni tipi di verdure. Una sorpresa per gli stessi operatori rispetto a quanto notato fino due settimane fa.

Il Car, Il Centro agroalimentare Roma, fotografa una situazione davvero rosea per chi va in cerca delle melanzane (che ora si trovano a 50% del prezzo rispetto a metà settembre) e del broccolo romanesco (-37%).

LE RAGIONI

Nel bollettino periodico del Car l'abbassamento del costo delle melanzane è legato al sovrapporsi della produzione laziale e di quella siciliana: una condizione che permette una grande disponibilità sul mercato. Il clima, invece, ha inciso sulla tenuta e la qualità dei broccoli locali. Chi si diverte in cucina, dunque, ha garantiti ottimi prodotti da preparare in tantissime ricette. Si tratta di un calo del prezzo, precisano dall'Osservatorio del mercato di Roma, che dovrebbe arrivare anche per bietole e cicorie.

Anche qui il clima sta permettendo una regolare crescita in campo.

AL DETTAGLIO

Al banco le melanzane sono intorno ai 2 euro al chilo, così come le zucchine. Un po' più cari invece, i broccoli e i peperoni: si comprano a 2,50 euro al chilo. Per la frutta, il periodo di transizione tra una stagione e l'altra fa sì che ci siano nei mercati e nei supermarket della Capitale ci siano molti prodotti esteri. Di produzione nazionale ci sono i raccolti estivi di uva, prugne e pesche che vanno però verso il termine della loro produzione. Per quanto riguarda l'uva, questo sarà ricordato come un anno in cui, nel mercato romano, si è affermata la qualità senza semi che, sottolineano dal Car, «rappresenta una quantità significativa, seppur non maggiore, rispetto alle varietà con i semi».

Sconti nei supermercati, dove si risparmia di più: il confronto tra i vari punti vendita

L'OFFERTA

«In questo periodo di transizione tra estate e autunno è disponibile l'ultima produzione di prodotti estivi, mentre tardano ad arrivare i prodotti autunnali - commenta Fabio Massimo, direttore generale del Car che dopodomani sarà a Madrid con gli altri operatori del Centro a presentare il modello dell'ortofrutta della Capitale per l'edizione 2023 di Fruit Attraction, una delle più grandi fiere europee del settore - In queste settimane caratterizzate da un'ampia offerta di prodotti, consigliamo di frequentare i mercati rionali, sinonimo di qualità ed eccellenza dei prodotti, e affidarsi sempre di più ai produttori locali e sostenere così la filiera corta».«In una situazione di prezzi in crescita che si registra da diversi mesi, Roma conferma la sua fama di Città nella quale è possibile approvvigionarsi a condizioni ancora accettabili», afferma Valter Giammaria, presidente del Car.