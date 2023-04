Scomparse due sorelle di 13 e 16 anni tra Cerveteri e Viterbo, si cercano testimoni

Giorni di ansia tra Viterbo e Cerveteri per la scomparsa di due sorelle di 13 e l’altra di 16 anni. La ragazzina più piccola si chiama Stefania Lastrico ed è stata avvistata per l’ultima volta giovedì pomeriggio 13 aprile nei pressi del Bar Ferrari, prima di far perdere totalmente le tracce. Al momento della scomparsa, secondo la denuncia presentata ai Carabinieri, Stefania indossava un giubbotto bianco con una striscia di elastico nero ai lati della vita, felpa rossa, leggings neri e scarpe bianche.

L'allarme e il messaggio della sindaca

Non si hanno più notizie di Stefania da mercoledì 12 aprile. A lanciare l’allarme al Commando di Cerveteri e di Civitavecchia sono stati gli educatori della casa famiglia (dove Stefania vive per problemi economici e giuridici da parte dei genitori), insieme alla sindaca di Cerveteri Elena Gubetti che scrive sulla pagina ufficiale del comune: “Stefania ti stiamo ancora cercando! Tutta Cerveteri ti sta aspettando! Da quando abbiamo lanciato l'appello, l'unica notizia che abbiamo ricevuto è che potrebbe trovarsi a Viterbo, per ricongiungersi con la sorella maggiore, anche lei non rientrata presso il suo domicilio. Chiunque avesse notizie, per favore, avvisi immediatamente le Forze dell'ordine al numero unico di emergenza 112 oppure al numero 3338556734".

L'ipotesi

La principale ipotesi dei carabinieri alla base dell'allontanamento volontario delle due ragazzine sorelle che probabilmente scappate per ritrovarsi. Da ieri si sta cercando anche la sorella 16enne, pure lei scomparsa ma da Viterbo dove vive, invece insieme ai loro genitori. Due giorni fa Stefania, uscita da scuola (Istituto comprensivo Giovanni Cerna), non ha fatto rientro nella casa famiglia dove vive e ha fatto perdere le sue tracce. La sorella maggiore avrebbe fatto lo stesso a Viterbo, uscendo dalla casa dei genitori e non facendo più ritorno. Secondo i carabinieri che le stanno cercando, le due ragazzine potrebbero essersi incontrate proprio a Viterbo o in qualche altro comune vicino sempre in provincia.