Settebagni, vandalismo presso la sede della protezione civile: indaga la polizia

Un grave atto vandalico si è consumato nella notte tra il 9 e il 10 novembre contro la sede della protezione civile Avs Cosmos, un'associazione di volontariato, situata a Via di Settebagni. Dei ladri hanno fatto irruzione nella struttura, rubando strumenti, macchinari, arnesi di vario genere, divise, caschi e persino gli elmetti con sopra il logo della protezione civile.

Il crimine è avvenuto durante la notte, quando nessuno poteva accorgersi di nulla. Stando alle ricostruzioni dei fatti, i ladri dapprima sono entrati forzando l'ingresso del plesso scolastico Uruguay, il quale ospita proprio la sede dell'Avs Cosmos, in seguito si sono diretti verso gli uffici dell'associazione. Il bottino sottratto è ingente, si stimano circa 5mila euro di danni. Oltretutto, non avendo più a disposizione gran parte dei materiali, l'associazione, per il momento, non potrà essere operativa al 100%. Sul posto indaga la polizia di stato.