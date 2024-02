Le reliquie di San Pio a Frosinone per la Protezione Civile

L’impegno e la forza del volontariato. La Protezione civile ha mostrato la sua livrea migliore per celebrare il protettore, San Pio. Nel piazzale della chiesa di San Paolo a Frosinone si sono radunati centinaia di volontari, sindaci e autorità per accogliere le reliquie del santo e partecipare alla cerimonia. Lo spiegamento dei mezzi di emergenza e d’intervento ha fatto da scenario all’evento denominato “Padre Pio incontra la Protezione civile”, organizzato e sostenuto dal Dipartimento nazionale con la condivisione della Protezione civile della Regione Lazio. Le reliquie del Santo, provenienti da Roma, sono state accompagnate da Monsignor Pietro Bongiovanni, assistente ecclesiastico per la Protezione Civile della Regione Lazio ed esposte nella chiesa parrocchiale. Nel Lazio la Protezione civile può contare su oltre 16mila volontari, di cui 1.800 in provincia di Frosinone.

