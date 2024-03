Martedì 26 Marzo 2024, 06:03

Quattordici aule imbrattate: è il bilancio degli atti vandalici compiuti nella giornata di ieri alla scuola Marta Russo in via Luigi Chiarini, a Valleranello (Municipio IX). Gli autori del gesto hanno usato colla, vernici, tempere e sapone, mentre sul pavimento della palestra è stata scritta con la vernice arancione una espressione ingiuriosa a caratteri cubitali. Ingenti i danni alle strutture, mentre adesso partono le operazioni di pulizia della struttura: il tentativo sarà quello di riprendere le lezioni in tutto il plesso prima che arrivi l’interruzione programmata per le vacanze pasquali. Secondo quanto ricostruito, gli atti vandalici sarebbero avvenuti ieri mattina intorno alle otto, poco prima dell’apertura delle porte della scuola. A chiamare i poliziotti è stata la dirigente scolastica.

La dinamica

Non sono stati trovati invece segni di effrazione: gli autori del raid sono entrati da una finestra che si trova al piano terra, raggiungendo poi il resto della struttura. Immediato l’intervento degli uomini del Commissariato di Spinaceto, che ieri hanno effettuato le rilevazioni necessarie per poter risalire agli autori di questi gesti. Ad ogni modo, nella giornata di ieri la scuola è rimasta chiusa.

La ripresa

Dopo le operazioni compiute dalle forze dell’ordine, nel pomeriggio è stato comunicato che alcune sezioni dell’infanzia e della primaria avrebbero ripreso le lezioni già nella giornata di oggi. Non si tratta ad ogni modo di un caso isolato: un episodio della stessa natura era avvenuto già venerdì scorso.

«Siamo vicine e solidali con la scuola primaria dell’I.C. Marta Russo a Vallerano che è stata vittima di invasivi e insulsi atti vandalici che hanno impedito il regolare svolgimento delle lezioni. Condanniamo con fermezza assoluta quanto accaduto», scrivono in una nota la presidente del Municipio IX Titti Di Salvo e l’assessora municipale alla Scuola Paola Angelucci, aggiungendo che «gli atti di vandalismo sono quanto di più lontano da noi, dalla nostra comunità che ogni giorno si impegna per contribuire alla crescita del territorio, a cominciare dalle bambine e dai bambini». E ancora, «stiamo lavorando, insieme alla Dirigente, per far si che la scuola possa riprendere, al più presto possibile, l’attività per i piccoli utenti».

L’istituto comprensivo Marta Russo è uno dei più grandi dell’area che serve Trigoria e Vallerano e ospita studenti di varie fasce di età: dalla scuola dell’infanzia alle scuole medie. Dal 2009 è intitolato alla studentessa 22enne uccisa dopo essere stata colpita da un colpo di pistola lungo i viali dell’università Sapienza il 9 maggio 1997.