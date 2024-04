Martedì 9 Aprile 2024, 07:11

Sarà un giovedì sera da incubo. Con linee bus che salteranno e metropolitane che potrebbero non passare e quindi causare problemi su problemi ai tanti pendolari che viaggiano nella Capitale e tra la città e il resto della Regione.

Sciopero mezzi giovedì 11 aprile: trasporti a rischio a Roma, Milano, Firenze e Napoli. Orari e fasce di garanzia di bus, metro e treni

I sindacati Cgil e Uil hanno infatti proclamato uno sciopero di quattro ore del trasporto pubblico, dalle 20,01 a mezzanotte. A Roma Capitale l'astensione dal lavoro riguarderà sia Atac (e tutti i suoi operatori in regime di subaffidamento), sia RomaTpl e dell'Ati Autoservizi Troiani/Sap. Saranno garantite le corse previste entro le 20. Da quel momento in poi, il servizio non sarà poi garantito. C'è da tener presente che per quanto riguarda la metropolitana della linea A le corse ordinarie si interrompono alle 21.

Durante lo sciopero nelle stazioni della rete metroferrotranviaria che resteranno eventualmente aperte non verrà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Saranno invece aperti i parcheggi di interscambio e il servizio di biglietterie online non subirà alcuna interruzione. Per avere informazioni sullo stato del servizio è possibile seguire gli aggiornamenti sulla piattaforma informativa Infoatac (al sito atac.roma.it all'account Twitter @infoatacm via Whatsapp inviando un breve testo di richiesta di informazioni al numero 33.1990679).

LE MOTIVAZIONI

IN REGIONE

I sindacati hanno promosso questo sciopero con tre motivazioni principali: la sicurezza sul lavoro, una riforma fiscale, il modello sociale di impresa. Atac informa che nella precedente astensione dal lavoro che erano stata promossa da Cgil e Uil di quattro ore (avvenuta il 16 dicembre 2022), l'adesione degli operatori fu del 14,4% per l'esercizio di superficie e del 2,3% per l'esercizio delle reti metropolitane e delle ferrovie regionali.

La protesta di giovedì coinvolgerà anche il servizio pubblico di Cotral, ma con orari diversi: dalle 13,01 alle 17. Anche in questo caso ci saranno possibili soppressioni delle corse. L'azienda del trasporto pubblico regionale invita i viaggiatori a consultare la funzione "Tempo reale" della app, con la sezione "Fermate" per gli autobus extraurbani e "Treni" per le ferrovie (la Metromare, Roma-Ostia e la Roma-Civitacastellana-Viterbo). La percentuale di adesione al precedente sciopero nazionale che ha coinvolto Cotral, della durata di quattro ore (e che avvenne il 17 novembre dello scorso anno con Filt-Cgil e Uiltrasporti) arrivò all'8,6%.

La protesta riguarda anche il gruppo Fs Italiane e quindi le linee ferroviarie (eccetto il personale della Campania, che protesterà dalle 9,01 alle 16,59 del giorno successivo). Nel caso delle ferrovie i lavoratori incroceranno le braccia dalle 9 alle 13. L'agitazione sindacale - fa sapere Trenitalia - potrebbe portare a cancellazioni o variazioni e modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. I viaggiatori potranno richiedere il rimborso del biglietto secondo quanto previsto dalle Condizioni generali di trasporto. Informazioni sui collegamenti e sui servizi possono essere consultati attraverso l'App di Trenitalia, il numero verde gratuito 800.892021 oltre che nelle biglietterie e all'assistenza clienti. Lo sciopero riguarderà anche i lavoratori del trasporto ferroviario di Italo. La compagnia, sul proprio sito internet, ha pubblicato la lista dei treni che saranno garantiti e che partiranno o passeranno attraverso le stazioni di Roma. Per informazioni e dettagli è possibile contattare anche il numero telefonico gratuito 060708.

giampiero.valenza@ilmessaggero.it