Ztl fascia verde, slitta ancora l'apertura dei varchi. Gualtieri: «Stop a divieto Euro 4 diesel, sì a Gpl»

Assemblea capitolina straordinaria sulla Ztl fascia verde di Roma. Il sindaco Roberto Gualtieri sta illustrando le misure a Palazzo Senatorio. Al momento l'apertura dei varchi rimane congelata. Dunque la partenza della Ztl è, di nuovo, rinviata. Stando all'attuale delibera, il 15 novembre dovrebbero accendersi gli occhi elettronici. Ma ad oggi non è stata montato ancora il Move-in perciò il primo cittadino ha spiegato che i varchi in un primo momento avranno solo una funzione di monitoraggio. La loro attivazione è prevista «tra diversi mesi», ha specificato senza essere più preciso.

Occhi puntati sulle mozioni e gli odg che verranno presentati sia dal centrodestra che dalla maggioranza.

Un ordine del giorno del centrodestra è stato voatato anche dalla maggioranza.

Si tratta di quello della Lega che è stato approvato. «Bene il rinvio, ma ora la delibera sulla Ztl fascia verde deve essere superata, nascondersi dietro miopi deroghe non serve a nulla, tirare in ballo l’Europa per imporre le proprie idee è pura retorica, una menzogna eco - chic inaccettabile. Basta provvedimenti sulla pelle dei cittadini, e soprattutto di quelli meno abbienti. Ringraziamo la Regione Lazio e il presidente Rocca per la sensibilità dimostrata e la maggioranza di centrosinistra per aver votato anche il nostro ordine del giorno che traccia un nuovo percorso. Ora sta al sindaco Gualtieri e alla sua Giunta mettere in campo misure alternative, moderne e intelligenti, realmente sostenibili economicamente e dal punto di vista ambientale, evitando ulteriori milioni di euro già spesi e impegnati ignorando la città. Uno sperpero di soldi pubblici sul quale faremo comunque chiarezza». Lo ha dichiarato il capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori, intervenuto nel corso dell’assemblea capitolina straordinaria sulla nuova Ztl fascia verde.

Ztl fascia verde, che prospettive ha dato Gualtieri: «Attivazione varchi tra diversi mesi»

Il primo cittadino oggi sta spiegando le misure già illustrate in precedenza. La possibilità di installare il Gpl «è una misura estremamente importante per chi non può acquistare una nuova autovettura e ha bisogno di utilizzare l'automobile molto frequentemente», ha aggiunto Gualtieri. I possessori di auto molto vecchie quindi potranno montare il motore Gpl sull'auto e utilizzarla nella fascia verde.

«La rimodulazione della delibera sulla Ztl Fascia Verde prevede di definire un piano con una validità annuale da novembre 23 a novembre 24 che consente di eliminare il divieto per euro 4 diesel, posticipandolo agli anni successivi sulla base di un ulteriore monitoraggio. Restano invece in vigore i divieti preesistenti». Lo ha detto il sindaco di Roma Gualtieri intervenendo in Aula Giulio Cesare.

«In secondo luogo - ha aggiunto - consente l'ingresso ai veicoli Gpl monofuel e bifuel, importante per coloro che non possono permettersi di acquistare una nuova auto ma possono realizzare un intervento a costi inferiori per poter circolare liberamente. In terzo luogo - ha proseguito Gualtieri - si permette a chi non fa la modifica a Gpl e, ricade nelle categorie che non possono entrare, 60 giornate libere di accesso oltre alle 52 domeniche».

«In quarto luogo - ha spiegato ancora Gualtieri - si offre la possibilità di installare il sistema move-in che consente di avere un certo numero di chilometri che si possono circolare in fascia verde, a seconda della cilindrata e della vetustà del veicolo stesso. Il sistema move-in, già adottato in altre città italiane, permette l'assegnazione a determinate categorie di utenti di un plafond di chilometri, o in alternativa avere un numero definito di accessi liberi. Così non si obbliga un ampio unico di utenti che dell'auto fanno uso saltuario a cambiarla, e si incentiva l'uso del trasporto pubblico tenendo sotto controllo l'inquinamento».

«Per rendere operative queste innovazioni, i varchi e il move in, servono sistemi di controllo tecnologico avanzati e operativi - ha concluso Gualtieri - Per questo l'attivazione dei varchi ai fini delle sanzioni avverrà tra diversi mesi, quando questi meccanismi saranno impiantati e quando tutti i cittadini avranno la possibilità del move in o il monitoraggio degli accessi. Al momento dunque i varchi, che dovranno essere ancora completati, avranno solo una funzione di monitoraggio».

Dialogo costruttivo con la Regione

«Abbiamo individuato, attraverso un lavoro molto intenso degli uffici di Roma capitale e un dialogo positivo e costruttivo con la Regione Lazio, un punto di equilibrio» su un provvedimento che «ci consente da una parte di migliorare la qualità dell'aria che i cittadini di Roma respirano» e al tempo stesso di «tenere conto della presenza di tante situazioni di difficoltà, soprattutto in un momento come questo così complesso che è doveroso tenere in considerazione, per evitare qualsiasi approccio giacobino su riforme che poi non si fanno e alla fine sono solo teoriche», ha detto il sindaco in Aula.