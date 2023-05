Sabato 27 Maggio 2023, 06:58

Strade chiuse, divieti di sosta e mezzi pubblici deviati, dal centro storico a Ostia. Domani nella Capitale arriva il Giro d'Italia, con la ventunesima e ultima tappa, e scatta il piano straordinario per la mobilità. Il percorso si snoderà tra l'Eur - dove alle 15,25 è fissata la partenza, all'altezza del Quadrato della Concordia - e Ostia (con andata e ritorno sulla Colombo) e poi il centro storico, con arrivo ai Fori Imperiali attorno alle 18,45, dopo il circuito finale di 13,6 chilometri (da percorrere per sei giri) all'interno della Città eterna, su un fondo stradale prevalentemente asfaltato, con alcuni brevi tratti in sanpietrini.

GLI ORARI

Da oggi saranno chiuse piazza del Popolo, viale Gabriele D'Annunzio e via dei Fori Imperiali. Domani, poi, le chiusure interesseranno, tra le altre: l'area di San Gregorio e del Colosseo (dalle 4 del mattino), piazza Venezia (dalle 5), viale delle Terme di Caracalla (dalle 6), corso Vittorio (dalle 6,30), alcuni tratti del lungotevere (dalle 9) le corsie centrali di via Cristoforo Colombo (dalle 13,30). In generale le chiusure interesseranno tutto il percorso della tappa: in direzione Ostia, viale Pasteur, viale dell'Astronomia, viale Beethoven, viale Europa, via Cristoforo Colombo fino a piazzale Cristoforo Colombo; in direzione Roma centro: via Cristoforo Colombo, viale delle Terme di Caracalla, via di San Gregorio, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, viale del Plebiscito, corso Vittorio, i lungotevere (lato centro storico) da Ponte Vittorio Emanuele II a Ponte Regina Margherita, attraversamento di Ponte Regina Margherita, piazza della Libertà, i lungotevere (lato Prati) da Ponte Regina Margherita a Ponte Umberto I, piazza Adriana, attraversamento di Ponte Vittorio Emanuele II, i lungotevere (lato centro storico) da Ponte Vittorio Emanuele II a Ponte Palatino, via del Circo Massimo, viale Guido Baccelli e poi di nuovo Caracalla, Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, Fori Imperiali. La Questura ha richiesto per la stazione Colosseo della Metro B la chiusura dell'accesso sul lato dei Fori Imperiali nella giornata di domani, mentre resterà aperto l'ingresso da largo Gaetana Agnesi. Saranno necessarie modifiche ai percorsi per 64 linee Atac.

LA PARATA

Nella nottata tra lunedì e martedì, in via dei Fori Imperiali, si terranno le prove generali della Parata militare in occasione della Festa della Repubblica. Dalle 22 di lunedì alle 5,30 di martedì saranno chiuse al traffico via delle Terme di Caracalla, piazza di Porta Capena, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, via dei Fori Imperiali. Da mezzanotte e mezza alle 5,30 di martedì chiuse anche piazza Venezia, via Battisti, via IV Novembre, via del Teatro Marcello via Petroselli, piazza Bocca della Verità, via della Greca, via del Circo Massimo. Deviate le linee di bus.