Cento buoni spesa, da 100 euro ciascuno, per i romani che porteranno i loro imballi a base cellulosa (i classici pacchi dei regali di Natale) nei 50 punti straordinari di raccolta della carta e del cartone che saranno allestiti nella Capitale dal 27 dicembre al 7 gennaio. L’iniziativa della “lotteria dei rifiuti” è stata lanciata da Ama e Campidoglio insieme a Comieco (il Consorzio nazionale per il recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica).

I cittadini che consegneranno almeno cinque imballaggi riceveranno un biglietto per partecipare all’estrazione finale. La campagna è stata presentata ieri, al mercato di Testaccio, con l’assessora capitolina all’ambiente Sabrina Alfonsi, il dg di Comieco Carlo Montalbetti e il dg di Ama Alessandro Filippi: nasce con l’obiettivo di migliorare quantità e qualità della raccolta differenziata di carta e cartone puntando sull’informazione sulle corrette modalità per avviare a riciclo gli imballaggi in carta - per esempio ricordando di togliere i materiali estranei e di appiattire le scatole - e sul potenziamento della tradizionale rete di raccolta stradale e domiciliare. «Questa iniziativa si inserisce nel piano di Natale per una città pulita e decorosa con la raccolta differenziata, che fa bene all’ambiente e anche alle casse di Roma», commenta Alfonsi. «Negli ultimi anni, la raccolta di carta e cartone delle utenze domestiche si è attestata a circa 80 mila tonnellate l’anno - spiega Montalbetti - ma stimiamo ci sia margine per superare complessivamente le centomila tonnellate già nel 2024».