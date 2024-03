L'Aquila è la nuova Capitale italiana della Cultura 2026: superate Latina, Gaeta e Maratea

L'Aquila conquista il podio. E' la nuova Capitale italiana della Cultura per il 2026. Una nomina accolta con uno scroscio di applausi nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura. La città d’orgoglio millenario, incorniciata dalle creste del Gran Sasso, punta ancora di più ad un senso di rinascita dopo il dolore del terremoto di quindici anni fa. Supera le altre candidate finaliste in una corsa che la vedeva in competizione con Agnone (Isernia), Alba (Cuneo), il derby tutto pontino del Lazio con Gaeta e Latina), Lucera (Foggia), Maratea (Potenza), Rimini, Treviso, e l'exploit dell'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese (Siena). L'annuncio oggi da parte del ministro Gennaro Sangiuliano, insieme al presidente della commissione, il giornalista Davide Desario, che ha valutato i dossier delle città candidate.

Un'emozione per il sindaco del capoluogo abruzzese, Pierluigi Biondi: «Questo riconoscimento non è un risarcimento per quello che il nostro popolo ha sofferto, ma un elemento fondamentale che esprime la voglia di emancipazione e di crescita verso il futuro. Le altre città candidate saranno nostre alleate e complici per creare una nuova rete italiana della cultura». «L' Aquila - continua il sindaco - si appresta a vivere il suo quindicesimo anniversario dal sisma: come ho detto nel corso dell'audizione il riconoscimento di Capitale Italiana della Cultura non può essere un risarcimento per quanto accaduto perché non può esserci risarcimento per ciò che il nostro popolo ha sofferto, ma rappresenta un elemento con cui ricostruire il tessuto sociale le nostre comunità». In una ideale staffetta con l'attuale Capitale della Cultura, Pesaro, e quella del 2025, Agrigento, L'Aquila diventa ora assegnataria di un contributo finanziario di un milione di euro per concretizzare gli obiettivi delineati nel progetto di candidatura. «L' Aquila ha una grande tradizione storica credo che il progetto si espanderà a tutto l'Abruzzo», ha detto il ministro Sangiuliano che ha ricordato come l'Abruzzo ha dato i natali a Benedetto Croce, nato a Pescasseroli, e ai fratelli Spaventa, nati a Bomba. «Quindi questa città ha tanti valori culturali da esprimere, ed è un'occasione per farli conoscere».

LE MOTIVAZIONI

Secondo la giuria, presieduta da Davide Maria Desario: «Il dossier propone un modello di valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale, artistico e naturale.

IL DOSSIER

L’Aquila Città Multiverso è un ambizioso programma di sperimentazione artistica per la creazione di un modello di rilancio socioeconomico territoriale a base culturale capace di proiettarla verso il futuro seguendo i 4 assi della Nuova Agenda Europea della Cultura: coesione sociale, salute pubblica benessere, creatività e innovazione, sostenibilità socio-ambientale. Immaginare L'Aquila come una città multiverso significa vederla come una realtà complessa in cui convivono e interagiscono molteplici dimensioni parallele, una città che apre possibilità inesplorate di creatività artistica e rigenerazione urbana, proprio grazie alla coesistenza dialogante di molteplici dimensioni spazio-temporali e culturali. L’Aquila Città Multiverso potrà così costituire un modello replicabile di sviluppo sostenibile anche per Rieti e per le Aree Interne italiane ed europee. Un modello che ambisca a rimodulare con intelligenza il rapporto tra il centro urbano e una costellazione di piccoli centri dalla forte identità sociale e culturale. Un territorio, in tal senso, ancora vitale e capace di immaginare un progetto di futuro, ma che ha bisogno di una spinta decisiva per aprire un nuovo, vero ciclo generativo. I 5 filoni Multiculturalità, Multidisciplinarietà, Multitemporalità, Multiriproducibilità e Multinaturalità esploreranno, attraverso un ricco programma di iniziative, la complessità e la ricchezza culturale e ambientale che caratterizza L’Aquila, Rieti e i borghi circostanti. Gli eventi diffusi, oltre a creare un ecosistema favorevole alla creatività, genereranno benefici in termini di inclusione sociale e benessere psico-fisico. Le nuove produzioni artistiche, l’accrescimento e lo scambio di competenze diffuse, gli spazi rigenerati per la realizzazione delle molteplici iniziative contribuiranno a costruire un’eredità duratura per il presente e il futuro di questo territorio ricco di risorse e potenzialità ancora inespresse. L’Aquila Città Multiverso sarà l’inizio di questo viaggio.