Roma, 54enne ucciso in casa al Quadraro: è Andrea Fiore, amico di Luigi Finizio, freddato due settimane fa a Torpignattara

Omicidio nel quartiere Quadraro, a Roma, stanotte. La vittima è Andrea Fiore, un pregiudicato di 54 anni amico di Luigi Finizio. L'uomo è stato ucciso in casa con un colpo di pistola al torace in via dei Pisoni 19. Ci troviamo a Roma est, al confine con il quartiere Tor Pignattara. Si tratta di una zona popolare: il Quadraro vecchio. Via dei Pisoni è famosa perché ci sono dei murales di uno street artist statunitense, Ron English, considerato l'Andy Warhol della street art e uno dei personaggi più influenti dello staff della candidatura di Barack Obama.

Omicidio di Andrea Fiore, amico di Luigi Finizio

Erano amici Andrea Fiore, e Luigi Finizio, vittima di un agguato avvenuto a poca distanza il 13 marzo scorso, ad una pompa di benzina. È quanto emerge dall'indagine condotta dagli agenti della Squadra Mobile.

Finizio, legato da rapporti familiari con il clan di stampo camorristico dei Senese, venne ucciso in via dei Ciceri da uomini in scooter che poi si sono dati alla fuga. L'agguato di Fiore è avvenuto, invece, questa notte poco dopo mezzanotte.

L'uomo, che aveva precedenti anche per droga, all'interno dell'appartamento e con ogni probabilità conosceva chi lo ha sparato al torace uccidendolo.

Torpignattara, Luigi Finizio ucciso al distributore di benzina. Terzo omicidio in pochi giorni nella Capitale

Fiore ha chiamato la polizia intorno a mezzanotte chiedendo aiuto e dicendo di essere stato ferito da colpi di arma da fuoco.

All'arrivo degli agenti delle volanti e del commissariato San Giovanni, hanno trovato il portone chiuso a chiave. È stato necessario far intervenire i vigili del fuoco per forzare l'ingresso ma quando hanno aperto lo hanno trovato già morto dietro alla porta di casa. Sull'omicidio indaga la Squadra Mobile di Roma. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia scientifica.

Bimbo morto vicino Roma dopo una circoncisione: la mamma confessa, un'altra donna è ricercata

Omicidio Giovanni Fidaleo, il carabiniere Giuseppe Molinaro: «Non ho avuto il coraggio di uccidere anche Miriam, mi supplicava di non sparare»

Paolo Corelli ucciso ad Acilia, arrestato il killer: è un suo amico d’infanzia

Mafia a Roma, dalle ‘ndrine agli albanesi: ecco chi comanda nella Capitale. Ogni clan il suo feudo per cocaina e usura

Torpignattara, Luigi Finizio ucciso al distributore di benzina. Terzo omicidio in pochi giorni nella Capitale