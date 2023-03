Torpignattara, Luigi Finizio ucciso a colpi di arma da fuoco al distributore di benzina. Terzo omicidio in pochi giorni nella Capitale

Nuovo omicidio a Roma. Questa volta a Torpignattara. Intorno alle 19.30, un italiano del '72 è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. È stato centrato da vari colpi, di cui alcuni al torace. La vittima è Luigi Finizio. Avrebbe precedenti.

Chef Costa ucciso a Roma, dalla rete di amicizie spunta la pista della droga: quel traffico fra Sudamerica e Casertano

Omicidio a Torpignattara

L'omicidio è avvenuto in una pompa di benzina in via dei Ciceri. Gli aggressori si sono dati alla fuga. Sulla vicenda indagano gli agenti della Squadra mobile.

I PRECEDENTI

Quello di stasera è il terzo omicidio nella capitale negli ultimi giorni. Venerdì nella zona di San Giovanni è stato ucciso Emanuele Costanza, chef noto come Manuel Costa e titolare dell'osteria degli Artisti. Per questa vicenda è in carcere Fabio Giaccio, il 43enne di origini napoletane, reo confesso.

LA DINAMICA

Gli inquirenti stanno analizzando le telecamere presenti nella zona tra via dei Ciceri e via degli Angeli. In base a quanto ricostruito i colpi esplosi dai sicari dovrebbero essere almeno cinque. I killer erano a bordo di scooter e sono fuggiti dopo avere fatto fuoco in direzione della vittima.