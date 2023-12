Roma, delirio oggi sulle banchine della metro in direzione Battistini e Rebibbia/Ionio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Roma oggi si è toccato il fondo del delirio per quanto riguarda la circolazione delle metropolitane. Forte tensione tra i passeggeri che hanno aspettato circa 18/24 minuti la metro A in direzione Battistini e la Metro B in direzione Rebibbia/Ionio. A termini sulla banchina in direzione Battistini, nel frattempo che sono passati questi 18 minuti, si sono accumulate circa 2500 persone. A parlare una ragazza che ogni mattina viaggia con i mezzi: “Non se ne può più. Io mi sono trasferita dalla Calabria qui a Roma per lavoro e ogni mattina faccio circa 1 ora e mezzo di viaggio quando mi va bene, quando mi va malissimo come oggi, arrivo anche alle due ore e mezzo. Stamattina ho aspettato la metro B circa 24 minuti. Poi arrivo a Termini e trovo circa 2000 mila persone sulla banchina in direzione Battistini. Io da cittadina attenta ho studiato i problemi. Le metro sono piene zeppe di turisti che essendo abituati alla efficienza dei loro mezzi e non conoscendo bene Roma, prendono la metro anche solo per fare una fermata, anzi ho notato che prendono la metro a Termini, per scendere dopo una fermata a Repubblica, quando non capiscono che ci sono 700 metri e che da Repubblica prendendo Via Nazionale si arriva direttamente ai Fori Imperiali. Praticamente si girano Roma scendendo ad ogni fermata della metro. Questo causa un rallentamento per chi invece deve raggiungere il posto di lavoro. Una soluzione? Potrebbe essere l’aumento dei prezzi dei biglietti solo per i turisti come hanno fatto a Venezia, oppure si dovrebbero aumentare le corse, ma per davvero.”