Metro B interrotta per mancanza di tensione, stop ai treni tra Eur Magliana e Laurentina

La metro B di Roma è parzialmente interrotta per un calo alla tensione alla linea elettrica. E' successo verso le 15.30 quando i treni si sono interrotti tra Eur Magliana e Laurentina per la mancanza di tensione. Regolare, invece, la circolazione della metro B1 da e per Jonio. Sono state attivate le navette sostitutive o in alternativa, suggerisce Atac, si possono usare le linee bus 31-771 e 780. Il guasto arriva nel giorno del concertone al Circo Massimo, che si trova - appunto - sulla linea B della metropolitana.

