Roma, inaugurata la "Casa di Ornella": la villa della mafia diventa un centro di accoglienza per transgender

Un bene confiscato alla mafia nel VII municipio diventa una struttura ricettiva per persone transgender, non binarie e intersessuali. E’ la “Casa di Ornella", intitolata a Maria Ornella Sterpa, una femminista transgender che si è vista negare diritti e aiuto, deceduta a neppure 42 anni nel maggio 2008, e che ha ha dovuto fare i conti con un clima ostile e con l'ostracismo della sua famiglia che non l'ha mai accettata. Venuta a Roma, ha completato il proprio percorso di transizione e si è dedicata ai diritti della comunità Lgbt e delle donne, partecipando attivamente all’associazione femminista a/matrix, all’associazione Libellula e ad al movimento ‘Facciamo breccia’”.

La villetta

E’ stato intitolato e inaugurato il 21 novembre la villetta su tre livelli in via di Torre Morena adesso di di proprietà di Roma Capitale confiscate al clan camorristico Senese che adesso ospiterà persone in condizione di fragilità socio economica che si alterneranno una volta terminato il rispettivo percorso. L’immobile interamente ristrutturato e ammobiliato gestito da Integra e Gay center è stato inaugurato in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e il Transgender Day of Remembrance, aprendo le porte ai primi ospiti alla presenza del Presidente del Municipio VII Francesco Laddaga, della coordinatrice dell'Ufficio Diritti Lgbt+ di Roma Capitale Marilena Grassadonia, della presidente della Commissione Pari Opportunità di Roma Capitale Michela Cicculli e dei referenti di Programma integra e Gay Center. L’evento vuol essere anche di sensibilizzazione, condivisione, informazione e impegno nel promuovere un cambiamento sul tema della violenza di genere.