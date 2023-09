Roma, incidente sul Gra: muore 23enne, grave il passeggero che era con lui

Incidente mortale sul Grande Raccordo anulare a Roma. Un giovane di 23 anni ha perso la vita questa mattina all’alba all’altezza dell’uscita Nomentana. Il ragazzo si trovava a bordo di un’autovettura insieme a un’altra persona. Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente e chi dei due si trovasse alla guida della macchina. L’auto, verso le 5 e 20, stava marciando sulla carreggiata interna quando è andata a sbattere contro il Guard Rail.

L’impatto è stato molto violento. Il 23enne è morto praticamente sul colpo, mentre l’altro passeggero è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono al momento gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e il personale dell’Anas. Nello scontro non sarebbero coinvolti altri veicoli, anche se sono in corso accertamenti.