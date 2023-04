Giovedì 20 Aprile 2023, 07:38 - Ultimo aggiornamento: 07:39

Centro blindato, agenti alle stazioni - ferroviarie e della metro - monumenti transennati, a partire dalle fontane storiche (Barcaccia in primis): è già entrato in vigore il piano di sicurezza in vista della partita di Europa League di questa sera all'Olimpico tra Roma e Feyenoord. L'attenzione si concentra sulle tifoserie, sugli ultrà, a partire dagli olandesi che minacciano la Capitale (almeno a parole). Tutto è cominciato da provocazioni lanciate via social nelle storie di alcuni hooligans che sono arrivati nella Capitale. Tutti identificati e seguiti - fa sapere la Digos - e seppur tifosi di ferro, non così "duri" da rappresentare una vera minaccia. Dunque gli sfottò e le provocazioni, appunto, che fin dalla tarda mattinata di ieri si rincorrevano sulle storie di Instagram anche se alcuni post sono stati montati ad arte usando vecchie foto e spacciandole come attuali.

Roma Feyenoord, probabili formazioni. Dybala, ok il primo test dopo l'infortunio all'adduttore. Cristante in dubbio

In serata, i tifosi olandesi sono andati a bere al pub irlandese Shamrock di via del Colosseo. Tra i trenta e i quaranta si sono riuniti, in un'atmosfera che è diventata particolarmente calda. Fuori le camionette blindate della polizia e, a un certo punto, poco meno di duecento tifosi romanisti (alcuni di loro, incappucciati) si sono avvicinati al luogo dell'incontro. Sono stati gli agenti ad aver evitato il contatto specie con alcuni ultrà che avevano anche bastoni. I giallorossi sono rimasti nell'area di via dei Fori Imperiali, a debita distanza dai rivali olandesi. Poco prima di mezzanotte i poliziotti hanno fatto salire i tifosi del Feyenoord a bordo di due loro pullman blu e li hanno portati negli alberghi sotto una stretta vigilanza. In questo scenario (che potrebbe infiammarsi di nuovo nelle prossime ore con un centinaio di hooligans olandesi che dovrebbe arrivare oggi) si è svolto ieri mattina in Prefettura una nuova riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza con all'ordine del giorno le ultime modifiche a un piano che, in realtà, è in essere già da un paio di giorni.

IL DISPOSITIVO

L'obiettivo è chiaro, quasi lapalissiano: prima e dopo il fischio di inizio atteso all'Olimpico per le 21 di questa sera nel match di Europa League fra Roma e Feyenoord, nella Capitale non può e non deve accadere nulla. Data per certa l'assenza allo stadio dei tifosi della squadra ospite per il divieto di vendita dei biglietti a residenti olandesi, non si può tuttavia limitare la circolazione delle persone. Ma questa può essere intercettata, laddove sospetta, e bloccata nel caso si dimostrasse pericolosa. Quindi controlli capillari alle stazioni, Termini e Tiburtina in primis, in ragione della presenza di una frangia di tifosi olandesi a Napoli. Chiaramente questo non basta a intercettare gli arrivi dal capoluogo campano neanche ai caselli autostradali: non si possono fermate tutti i veicoli a meno che non si tratti di bus o pullman e molti si sarebbero già organizzati con auto e partenze di "coppia" o al massimo in quattro. Ne consegue che il Centro sarà letteralmente blindato. Una prova si è avuta ieri vedendo una zona di "pre filtraggio" a piazza di Spagna e la Barcaccia del Bernini "incapsulata" dalle transenne. Dispositivi che sono e saranno replicati in tante altre zone centrali: da Fontana di Trevi a piazza Navona e Campo de' Fiori, dal Colosseo a piazza Venezia. Il dispositivo di sicurezza - che prevede un'estensione dei servizi come dalla Questura hanno precisato in sede di Comitato - si compone di almeno 1.500 figure, tra agenti di polizia, militari dei carabinieri e della guardia di finanza. Alla polizia locale, il compito di gestire il traffico nell'area dello stadio, dove comunque entreranno 62 mila spettatori, e laddove dovessero scattare delle chiusure improvvise in giro per la città. E sempre ai caschi bianchi il compito di presidiare i monumenti, a partire dalle fontane storiche. Controllati anche gli aeroporti di Ciampino e Fiumicino. Nel primo pomeriggio di ieri sono stati intercettati i tifosi poi identificati dalla Digos: come detto non sono ultrà pericolosi né hanno alle spalle precedenti di polizia commessi in Italia. Sono giovani sotto i quarant'anni e ci sono anche delle donne. Soggiornano a Roma ma non nelle strutture alberghiere quanto più in case vacanza e b&b.

STOP ALL'ALCOL IN VETRO

Da palazzo Valentini intanto è stato disposto lo stop alla vendita e all'asporto di bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro per tutto il centro storico e non solo, dunque, per il perimetro dell'Olimpico. L'ordinanza firmata dal prefetto vicario è entrata in vigore a mezzanotte e durerà fino alle 8 di domani mattina. Le zone interessate dal provvedimenti - oltre l'Olimpico - vanno da via Nazionale al Colosseo da piazza Navona a Campo de' Fiori.