Roma Feyenoord, probabili formazioni. Dybala, ok il primo test dopo l'infortunio all'adduttore. Cristante in dubbio

Paulo Dybala sorride. Il provino di questa mattina è andato bene, non ha sentito dolore all’adduttore della coscia destra e tutto lascia pensare che giovedì sarà in campo contro il Feyenoord. La Joya ha testato le sue condizioni nell’allenamento di questa mattina, il penultimo in vista della gara contro gli olandesi valida per l’accesso alla semifinale di Europa League.

Roma-Feyenoord, le scelte di Mourinho

Per qualificarsi la Roma dovrà segnare due gol senza subirne e l’impresa può essere più agevole con Paulo in campo. Mourinho era positivo nel post-partita contro l’Udinese, oggi lo è ancora di più. Lo schiererà sulla trequarti accanto a Pellegrini ad assistere Abraham finalmente tornato al gol dopo oltre due mesi. A centrocampo è in dubbio Cristante reduce da un taglio sotto il sopracciglio sinistro. La palpebra si è gonfiata ma non sono stati necessari punti di sutura. La ferita è da monitorare e potrebbe essere lasciato a riposo, anche se lui si è detto disponibile a giocare. Davanti la difesa, ad oggi, sono favoriti Matic e Wijanaldum, mentre sulla fascia destra giocherà Zalewski, sulla sinistra è ballottaggio tra Spinazzola ed El Shaarawy. In difesa confermati Mancini, Smalling e uno tra Llorente e Ibanez.

Roma-Feyenoord: le probabili formazioni

Roma: (3-4-2-1): Rui Patrcio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Wijnaldum, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.

A disposizione: Svilar, Boer, Llorente, Celik, Kumbulla, Cristante, Bove, Camara, Tahirovic, Belotti, Volpato, El Shaarawy.

Allenatore: Mourinho

Feyenoord (4-2-3-1): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Kocku, Wieffer; Jahanbakhsh, Szymanski, Idrisssi; Gimenez.

A disposizione: Marciano, Wellenreuther, Pedersen, Rasmussen, Pereira, Dilrosun, Paixao, Lopez, Taabouni, Kasanwirjo, Bullaude.

Allenatore: Slot

Stadio: Olimpico ore 21.00

Diretta: Sky, Dazn e in chiaro su Tv8