Roma, ondata di calore nel weekend: bollino arancione. Allerta per anziani e fragili

Allerta caldo a Roma. Ondate di calore sulla Capitale sono previste questo weekend. Il dipartimento di Epidemiologia Ssr Regione Lazio, nell'ambito del Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal ministero della Salute, ha emesso il bollettino ondate di calore che prevede per domani, sabato 8 luglio e domenica 9 luglio 2023, il bollino arancione (allerta di livello 2).

L'amministrazione comunale ricorda che per «ogni richiesta di chiarimenti, informazioni o interventi è possibile contattare la Sala operativa della Protezione Civile di Roma Capitale, attiva H24, al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200», si legge sul sito del Comune.

