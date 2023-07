Meteo, picco di caldo in arrivo con l'anticiclone Cerbero: fine settimana con picchi fino a 38°, Sardegna attacca il record (48.8°) del 2021. Previsioni

Meteo previsioni: fine settimana estivo a tutti gli effetti con coerente aumento delle temperature in tutta Italia. "Decollata" dal deserto del Sahara, durante la notte giovedì l'area anticiclonica denominata Cerbero si è estesa verso nord e ha attraversato il Mediterraneo cominciando a risalire la penisola: da oggi almeno fino a domenica, ma con forti probabilità con proseguimento anche nella prossima settimana, il termometro indicherà via via l'innalzarsi delle temperature con picchi di 36° e 37° a Roma, e in tutto il Lazio, e Firenze, un grado in meno per Bologna, Ferrara, Padova e Milano, mentre nelle isole si potrebbero superare ampiamente i 40°. L'estate, insomma, con relativi temporali locali anche intensi, ma di breve durata.

Tempo soleggiato quindi da oggi già in Sicilia, Calabria Basilicata e Puglia. Le previsioni.