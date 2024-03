Il primo fine settimana di marzo purtroppo si preannuncia complicato dal punto di vista meteorologico. Il weekend sarà caratterizzato da forti pioggie e nevicate in particolare al nord portando parecchi disagi. Un impulso di aria fredda in arrivo da un ciclone in Inghilterra colpirà tutta l'Italia.

Allerta gialla nel Lazio, l'avviso meteo della Protezione Civile