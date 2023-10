Uccide un 25enne in Inghilterra, un italo-tedesco arrestato ad Anzio

Era latitante e ricercato dallo scorso 5 marzo quando, insieme ad altre persone già arrestate dalla polizia inglese, aveva rapinato e poi ucciso un 25enne. La vittima si chiamava Jordan Briscoe, fu ammazzato a Tottenham in "Arnold Road". E la scorsa notte, il quinto uomo che prese parte al "raid" è stato fermato dai carabinieri ad Ardea.

Durante un controllo, i militari si sono insospettiti dell'atteggiamento dell'uomo: camminava per strada , spaesato. Quasi confuso. Così si è passati alla verifica e il 25enne Vittorio Murro, sconosciuto alle forze dell'ordine italiane, è risultato essere ricercto per il delitto compiuto in Inghilterra ormai sette mesi fa. In base alle verifiche dei militari l'uomo, nato in Germania, era arrivato in Italia passando per la Francia. Ad Anzio era arrivato cercando il padre con il quale non aveva mai avuto rapporti. «Era tanto che desideravo incontrarlo», avrebbe detto il padre, incensurato, e all'oscuro del grave delitto di cui il figlio si era macchiato. Murro, portato in caserma e associato poi nel carcere di Velletri, è in attesa ora della richiesta di estradizione da parte della corte di Westminster che, lo scorso giugno, avevano emesso un ordine di cattura internazionale modificato dopo la Brexit.

Di fronte ai militari Murro non avrebbe proferito parola. Il 5 marzo scorso, insieme ad altri quattro complici avrebbe prevelato dalla sua abitazione la vittima che, dopo essere stata rapinata, fu uccisa a coltellate. A portare la polizia inglese all'identificazione del gruppo, alcuni video girati dai residenti del quartiere che, avrebbero immortalato, i volti dei cinque durante l'aggressione e poi nel momento della fuga.