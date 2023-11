Sabato 25 Novembre 2023, 06:23 - Ultimo aggiornamento: 06:24

Ha continuato a percepire il reddito di cittadinanza come se nulla fosse nonostante avesse vinto una fortuna al gioco. Questa la motivazione che ha portato la 29enne romana Vanessa Cardia a processo per frode davanti al giudice monocratico di piazzale Clodio. La donna, si legge nel capo di imputazione, avrebbe ricevuto dalla piattaforma di slot machine virtuali, tre vincite da 25, 12 e 76 mila euro per un ammontare complessivo di 115 mila euro. Una fortuna non indifferente che le ha permesso di portarsi a casa l'ingente quantità di denaro. Ma la Cardia ha dimenticato di comunicare la variazione del suo capitale che avrebbe avuto come conseguenza la sospensione dell'erogazione del Reddito di cittadinanza. Al momento della presentazione della domanda l'imputata presentava effettivamente i requisiti necessari a percepire l'aiuto dello Stato ma, nel momento della variazione del patrimonio, la donna avrebbe dovuto tempestivamente avvisare gli organi competenti che di conseguenza avrebbero sospeso l'erogazione. E invece lei a continuato a vincere, giocare e stare zitta nella speranza che nessuno facesse dei controlli approfonditi.

L'OMISSIONE

L'accusa è quella di «aver omesso di comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, la vincita di cospicue somme di denaro da piattaforme di giochi online». La frode e la mancata comunicazione della variazione del reddito è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Tivoli, durante un'indagine sui furbetti del reddito di cittadinanza. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione istituzionale tra forze dell'ordine e Inps è stato rilasciato l'accesso al portale "domande reddito cittadinanza" e attraverso l'interrogazione della banca dati Agenzia delle dogane e Monopoli, in riferimento alle giocate e alle movimentazioni di denaro, è facilmente emerso che la Cardia avrebbe acquisito il possesso di somme e valori ben superiori alle soglie. Secondo l'articolo 7 del decreto legge numero 4 del 2019 infatti, l'omessa comunicazione delle variazioni porta alla revoca o alla riduzione del sussidio, anche se i soldi provengono da vincite al gioco. Adesso la Cardia rischia il carcere. Durante l'udienza di ieri mattina il pubblico ministero Mauro Masnaghetti ha chiesto una condanna ad un anno e quattro mesi di reclusione. La sentenza è attesa per febbraio 2024.