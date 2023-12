Ragazzo colpito dal petardo di un amico, grave 28enne ad Anzio: il giovane ferito alla testa

Un ragazzo di 28 anni è rimasto gravemente ferito alla testa dallo scoppio di un petardo. Il giovane è stato trasportato ieri sera all'ospedale di Anzio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Anzio che da una prima ricostruzione hanno accertato che poco prima il giovane, un operaio incensurato, mentre si trovava a una festa in un locale era uscito momentaneamente all'aperto ed era stato accidentalmente colpito dallo scoppio di un petardo lanciato da un amico.

L'incidente

Sul posto i carabinieri hanno eseguito un sopralluogo nel corso del quale sono state ritrovate alcune tracce ematiche. Il ferito, dopo le prime cure ricevute all'ospedale Riuniti di Anzio, è stato trasferito d'urgenza presso l'ospedale San Camillo di Roma, in prognosi riservata. È stato ricoverato in terapia intensiva dopo essere sottoposto a intervento chirurgico. I carabinieri hanno identificato l'amico che avrebbe esploso il petardo, sulla cui tipologia sono in corso accertamenti, e sull'episodio sarà inoltrata una informativa alla Procura della Repubblica di Velletri.