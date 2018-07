Fiumicino da più spazio alle due ruote. Sono iniziati questa settimana su via Portuense, i lavori di congiungimento della ciclabile sull'argine della Fossa Traianea (che va dal cimitero verso Parco Leonardo) con le piste esistenti di via Coccia di Morto da un lato e verso la sede comunale, il Ponte 2 Giugno e il lungomare della Salute dall'altro. Nello stesso appalto sono previsti l'intubamento della cunetta, una rotonda in via Montgolfier, la rampa di via dell'Aeroporto e il parcheggio a servizio dell'area archeologica dei Porti di Claudio e Traiano. « Il costo dell'opera, in parte finanziata dalla Regione - rende noto l'assessore ai lavori Pubblici di Fiumicino, Angelo Caroccia - è di 400 mila euro».

Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:21