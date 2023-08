Piano scuole Ama a Roma: prima del suono della campanella prevista la pulizia delle aree verdi di 950 istituti e parchi adiacenti

Il piano Scuole Ama della Capitale è partito e sarà operativo per circa un mese prima del suono “della campanella” per permettere le operazioni di pulizia straordinaria previste e riguarderà i 950 plessi scolastici della città. Le operazioni sono partite per il XIII e il XII municipio e precisamente dalla scuola per l'infanzia 'Filastrocca impertinente' di via Albergotti alla Pineta Sacchetti. Gli interventi, predisposti da Ama in coordinamento con Roma Capitale, sono finalizzati a ripulire e a ridare decoro agli spazi antistanti e perimetrali dei vari plessi (elementari, medie, superiori, istituti comunali dell’infanzia, istituti comprensivi) presenti in tutti i 15 municipi di Roma. L’Assessora all’Ambiente, Agricoltura e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi, il Direttore Generale di Ama S.p.A. Alessandro Filippi e Sabrina Giuseppetti presidente del XIII Municipio hanno seguito l’avvio dei lavori presso la scuola per l’infanzia.

Emergenza rifiuti a Roma, dal Tuscolano al Flaminio è caos in 20 piazze: escluse dalla raccolta Ama

«Abbiamo fatto partire uno dei piani che abbiamo messo in campo - ha dichiarato il Direttore Generale Ama Alessandro Filippi - ma in parallelo stanno procedendo il piano foglie e il piano consolari, e anche il piano mezzi, quello che ci sta permettendo di recuperare disponibilità di veicoli essenziali per lo svolgimento delle nostre attività sul territorio. Per quanto riguarda il reperimento dei mezzi Ama stiamo seguendo il cronoprogramma. Siamo in buona corrispondenza e ci aspettiamo nel mese di settembre via via di riuscire a raggiungere una percentuale sempre migliore».

Il piano prevede il potenziamento dello spazzamento di strade e marciapiedi, in particolare nei punti in cui è presente l’accesso alla scuola, attraverso il lavoro di squadre dedicate, composte da 2-3 operatori, in servizio con l’ausilio di mezzi a vasca e spazzatrici. Le postazioni di cassonetti posizionate vicino agli accessi saranno sottoposte a lavaggio e sanificazione mentre personale Ama provvederà a verificare fruibilità e adeguatezza dei contenitori per la raccolta “porta a porta” in dotazione agli istituti. Nelle giornate prossime all’avvio dell’anno scolastico tecnici e preposti. A dare il via ai lavori invece nel XIII municipio è stato anche il Sindaco Gualtieri, all'Istituto 'Parco Flora' al Portuense. «L’impegno di Ama prosegue su tutti i fronti - ha dichiarato Gualtieri - non solo per uscire dalla crisi dei mezzi e riportare la raccolta rifiuti a un livello ordinario ma anche per migliorare la qualità della pulizia della città in modo granulare, con interventi a carattere integrato e organico. Le scuole davanti a cui interverremo - ha sottolineato il sindaco - sono più di 950; ogni giorno ne puliamo una novantina in parallelo, così da arrivare all'apertura dell'anno scolastico con una situazione di decoro. Non si tratta di uno spostamento dalle attività ordinarie, ma di un'azione specifica. L'azienda ha comunicato attività aggiuntive che diventeranno permanenti, come quelle sulle scuole e le consolari».