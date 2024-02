Influencer si toglie il perizoma davanti a una chiesa vicino Roma. «Confesserò i miei peccati»: denunciata ai carabinieri

«Confesserò i miei peccati». Così, in un video su Instagram, una influencer romana ha dato scandalo. Perché? La giovane si è sfilata il perizoma prima di entrare in una chiesa: ed è partita una denuncia ai carabinieri. Pochi giorni fa, sul profilo social di una ragazza (nome d’arte Aury.Prof), avvenente e giovanissima romana, è stato pubblicato un video mentre si sfilava il perizoma davanti al sagrato della chiesa di via Lombardia, nella frazione di Santa Lucia, nel comune di Fonte Nuova (appena fuori Roma). Cosa non si fa per un like: la ragazza si sfila le mutandine, le appoggia (e qualcuno la riprende). Poi si dirige verso la chiesa. Nella giornata di sabato 24 febbraio, il reverendo, don Massimo Marchetti, si è recato presso la caserma dei carabinieri di Mentana per presentare una denuncia, seguita da un comunicato stampa postato sulla pagina Facebook della stessa parrocchia.

Si sfila il perizoma ed entra in chiesa, la denuncia

«In riferimento al video che sta in queste ore circolando su alcuni social realizzato all’ingresso della nostra Parrocchia, la Comunità Parrocchiale esprime il più fermo dissenso per le immagini non consone alla sacralità del luogo e per l’irrisorio riferimento al sacramento della Confessione», il post ufficiale su Facebook.

«Non conosco il reato a cui la ragazza potrebbe essere sottoposta», ha spiegato il reverendo Marchetti al "Corriere di Rieti". «Io ho denunciato il gesto, presentando una denuncia cautelativa nei confronti miei e della parrocchia, perché il titolo del video era "Confesserò i miei peccati".