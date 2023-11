Gli eventi di Natale, tra luminarie e mercatini

Lo sfavillio delle luminarie, gli alberi addobbati e le bancarelle dei mercatini che traboccano di prelibatezze. Anche quest'anno a Roma torna la magia del Natale.

Pomeriggio di festa in via Condotti dove, oggi alle 18, sono state inaugurate le luminarie che coloreranno la notte della Capitale durante le festività. Luci che si sono accese sulle note della banda dell’Arma dei carabinieri, in concerto sulle scalinate di Trinità dei Monti, tra la gioia e gli applausi dei presenti.

Ma la musica proseguirà fino a gennaio con numerosi appuntamenti in diverse zona della città. Tra i tanti l’esibizione della banda dell’Esercito italiano che, il 12 dicembre, suonerà per un concerto di beneficenza. L’appuntamento è alle 20.30 al Teatro Italia di Roma.

Alberi decorati

Ad illuminarsi al calar del sole non solo edifici e vie, ma anche gli alberi di Natale che abbelliscono le piazze e non solo. A San Pietro, il 9 dicembre alle 17.00, verrà inaugurato l’abete rosso alto 28 metri donato dal comune di Macra, in provincia di Cuneo. L'albero, una volta rimosso dalla piazza, verrà usato per realizzare giocattoli da donare ai bambini in difficoltà. Insieme all’abete verrà inaugurato anche il presepe che quest’anno proviene da Rieti.

A piazza San Pietro, come a piazza del Popolo che per la prima volta ospiterà il maestoso albero di Natale. È alto 28 metri, arriva dal Nord Italia e sarà accesso l'8 dicembre, in occasione della festa dell'Immacolata. E insieme si accenderanno le luminarie in via del Corso che renderanno ancora più magica una delle vie più frequentate di Roma.

In Vaticano il Festival internazionale del Presepe, in mostra 100 opere sotto il Colonnato di San Pietro

I mercatini

Dal centro alla periferia. Un lungo elenco di mercatini organizzati per far felici gli amanti dello shopping e i più golosi. In Centro, il Municipio I ne apre cinque. Avranno tutti lo stesso arredo: casette in legno e lucine che offriranno un'atmosfera ancora più calda e accogliente. In vendita solo prodotti artigianali, compresi presepi e addobbi natalizi. Oltre all’ormai tradizionale mercatino allestito di piazza Mazzini, che si aprirà il 1° dicembre per chiudersi il 30, quest’anno si potranno fare acquisti anche a largo De Matha, a Trastevere, dal 1 al 26 dicembre. Dal 7 al 24, invece, al mercato Testaccio e dall'8 al 10 dicembre a piazza Risorgimento, dove si terrà la Festa della cioccolata. A piazza Vittorio, nel cuore dell’Esquilino, dolci e regali di ogni tipo in vendita dal 13 al 17 dicembre. Shopping per tutti i gusti anche alla Garbatella che dal 16 al 23 dicembre, accoglierà i mercatini al Parco Monsignor Nobels. Il 2 dicembre, piazza Euganei, ospiterà la festa del mercato rionale Tufello, con gli ambulanti, il teatro dei burattini e tante altre attività per i più piccini.

Altrettanti prodotti unici saranno in vendita nell'Ex Deposito Atac di piazza Ragusa, una location calda e accogliente dove respirare l’atmosfera magica e vivere momenti di spensieratezza.

Quest’anno il numero degli espositori è cresciuto e il market si è ampliato anche per quanto riguarda cibo e bevande, tra gustose merende e aperitivi per tutte le esigenze.



A New York è iniziato il Natale: acceso lʼalbero al Rockefeller Center

Le piste di pattinaggio

Per i più sportivi non mancheranno le piste di pattinaggio sul ghiaccio, l’ideale per chi vuole trascorrere dei momenti spensierati e di puro divertimento. Come ogni anno la proposta è vasta. Si inizia il 3 dicembre con l'inaugurazione di una struttura in via delle Cave di Pietralata. Due giorni dopo, il 5 dicembre, si potrà pattinare anche all'Ice Park del Foro Italico che consentirà a tutti di divertirsi a due passi da Ponte Milvio. Infine, l'8 dicembre verrà inaugurata una pista in piazza Re di Roma, nel cuore di San Giovanni. In tutti gli Ice Park verranno allestiti stand natalizi e culinari e saranno organizzate attività a tema per grandi e bambini.



I villaggi di Santa Claus

Intere giornate tra sogno e realtà da vivere nelle case di Babbo Natale. Tra elfi, luci ed effetti speciali sembrerà di essere davvero in Lapponia. Ideale per i più piccini e chi, nonostante l'età, non rinuncia alla bellezza del sentirsi ancora bambino. Il Santa Claus Wonderland “La Casa Immersiva di Babbo Natale” sarà visitabile dall'8 dicembre al 7 gennaio a Ponte Milvio. Una sofisticata installazione multimediale offrirà un villaggio tra reale e virtuale dove si potrà anche scrivere la letterina e consegnarla a Santa Claus in persona!

Letterine e foto ricordo non mancheranno nemmeno nel Villaggio di Cinecittà World, aperto dall'11 novembre. Animazione e divertimento anche nel Villaggio del laghetto dell'Eur che dal 1° al 26 dicembre si trasformerà in un luogo fiabesco.

Elfi, spettacoli folkloristici e presepi a dimensione reale renderanno ancora più affascinante Villa Borghese che ospiterà il Christmas World, un'area di 50.000 metri quadri dove saranno visitabili anche diverse città riprodotte con grande maestria da scenografi e artisti italiani. Eventi speciali e musicali anche nei musei, come la Centrale Montemartini e il museo delle Mura, solo per citarne alcuni.

Queste sono una parte delle tantissime attività che la Capitale offre durante le feste. Impossibile elencarle tutte. Insomma, quel che è certo è che ce ne è per tutti i gusti. Non resta che l'imbarazzo della scelta!