Roma, trovato cadavere avvolto dalle fiamme di fronte al Campus Biomedico. Sotto al corpo c'era un accendino

Un cadavere è stato trovato stasera di fronte al policlinico Campus Biomedico a Roma. A dare l'allarme alcuni passanti che hanno segnalato sulla strada un corpo in fiamme. Sul posto i carabinieri di Pomezia. Si tratta probabilmente di una persona anziana. Accanto al corpo è stato trovato un bastone e un cappello. Da una prima ipotesi sembra che sia bruciato quando era ancora vivo. Si attende l'arrivo del medico legale.

Il giallo

Al momento si tenderebbe a escludere l'azione di terze persone. Non è stato ancora identificato il cadavere trovato stasera vicino al campus Biomedico. Da una prima ispezione non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza. Sotto al corpo c'era un accendino. Sarà l'autopsia a fornire qualche dettaglio in più sulla morte. Sulla vicenda indagano i carabinieri.